Per la prima volta l’attrice Vanessa Gravina ha confessato un retroscena inedito e drammatico del suo passato.

Vanessa Gravina ha lavorato nel mondo dello spettacolo fin da quando era piccolissima e, ancora bambina, è stata scelta per una copertina di Vogue. L’attrice ha confessato per la prima volta al Corriere della Sera che la sua infanzia non sarebbe stata tutta rose e fiori e che, a scuola, avrebbe subito il bullismo da parte dei suoi compagni di classe per via della sua popolarità.

“Quando la mia immagine comparve sulla copertina di Vogue, i miei compagni di scuola me la fecero trovare sul banco tutta storpiata con vari segnacci: mi disegnarono i baffi, le occhiaie, i brufoli… Avrò avuto 7 o 8 anni e rimasi molto male”, ha detto.

Vanessa Gravina

Vanessa Gravina: il bullismo

Oggi Vanessa Gravina è un’attrice amata e apprezzata ma, in passato, ha vissuto dei momenti bui a causa del suo successo e del suo rapporto con i coetanei. A scuola infatti sarebbe stata vittima del bullismo degli altri bambini e avrebbe trascorso parte della sua infanzia in un mondo “di adulti” che non avrebbe compreso fino in fondo. L’attrice oggi sembra aver superato i traumi del suo passato e, nel 2021, è tornata single dopo la fine della sua unione con Domenico Pimpinella.

