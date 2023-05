Clizia Incorvaia ha risposto personalmente ai fan che le hanno chiesto come mai lei e Paolo Ciavarro non apparissero più insieme sui social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno costruito insieme una splendida famiglia e, in appena 2 anni, sono andati a vivere in una casa tutta per loro e hanno avuto un figlio, Gabriele. In queste ore la modella ed ex moglie di Francesco Sarcina ha deciso di rispondere ai fan che le hanno chiesto come mai lei e il suo fidanzato non apparissero più insieme sui social come un tempo.

“In questi due anni sono cambiate tantissime cose in positivo a livello proprio di evoluzione di coppia, costruzione. Viviamo insieme (…) Quindi accadeva, effettivamente, che quel tempo che prima avevamo per caz*eggiare di più, perché non avevamo due bimbi e magari avevamo anche meno lavoro, lo condividevamo sempre e comunque sui social. Lo so ragazze che vi manca. Ma dovete capire anche che noi abbiamo bisogno, spesso, di avere quei momenti per noi”, ha affermato Clizia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarrro distanti dai social

Clizia Incorvaia ha risposto personalmente a coloro che, in queste ore, le hanno chiesto come mai lei e Paolo Ciavarro non condividessero più molto delle loro vite private sui social e ha precisato che avrebbe intenzione di ritagliarsi sempre più tempo per stare con il suo compagno e la sua famiglia (composta dai due figli, Nina e Gabriele). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan della coppia, sono curiosi di saperne di più sul loro conto.

