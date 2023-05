A UeD sono volate scintille tra Gemma Galgani e il cavaliere Elio, che aveva chiuso con lei per via della loro differenza d’età.

A Uomini e Donne si sono creati momenti di scompiglio ed è volato persino un bicchiere pieno d’acqua quando Gemma ha accusato il suo ex cavaliere, Elio, di aver condiviso indebitamente una sua foto sui social e un video contro Tina Cipollari.

“Hai messo una fotografia nella tua chat dove ci siamo Gianni, io e Paola. Non capisco il motivo per il quale ti permetti a mettere una foto del genere. Se ero anziana per proseguire la conoscenza perché usi la mia immagine per il tuo numero su WhatsApp? Questa è una cosa che oltretutto non puoi fare. Oltre che dal punto di vista morale, anche legalmente”, ha tuonato Gemma che, durante la discussione con il cavaliere, ha finito per lanciargli contro una bottiglietta piena d’acqua.

Gemma Galgani contro Elio Servo

A Uomini e Donne è esplosa la tensione tra Gemma Galgani e il suo ex cavaliere, Elio Servo, che aveva deciso d’interrompere la loro frequentazione a causa della differenza d’età. Gemma non le ha mandate a dire al cavaliere e ha tuonato: “Non fare il furbo che la sera strafumi e poi mi tocchi”. Per finire ha lanciato in faccia a Elio dell’acqua direttamente dalla sua bottiglia. La questione avrà ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di saperne di più.

