La figlia maggiore di Loredana Lecciso, Brigitta, avrebbe detto sì al suo grande amore con una cerimonia top secret.

Nozze segrete per Brigitta Cazzato: la figlia maggiore di Loredana Lecciso e di Fabio Cazzato ha sposato il suo grande amore (imprenditore e manager di nome Jan) con un’intima cerimonia in Kenya. I due stanno insieme dal 2021 e sarebbero convolati a nozze in un prestigioso hotel gestito dal neo sposo. Nessuno da parte della famiglia di Brigitta ha fatto parola sulle nozze e la figlia di Loredana Lecciso, da sempre molto riservata, ha preferito vivere nella più assoluta privacy il suo giorno più importante.

Loredana Lecciso: il matrimonio della figlia

Brigitta Cazzato è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma in queste ore ha pubblicato sui social una foto in cui la si vede indossare l’abito bianco e raggiungere suo marito Jan nel giorno delle sue nozze. I due hanno mantenuto il massimo riserbo sul loro matrimonio e la mamma di Brigitta, Loredana Lecciso, ha rispettato la scelta di sua figlia. In tanti sono curiosi di saperne di più sul matrimonio di Brigitta e si chiedono se Loredana Lecciso svelerà qualche dettaglio in più in merito alla questione.

