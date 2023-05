Angelo duro è stato avvistato a Roma in compagnia della sua fidanzata, anche lei attrice. Ecco di chi si tratta.

Angelo Duro ha sempre preferito glissare sull’identità della sua fidanzata che ha più volte definito solamente come “quella che sta con me”. A Roma l’attore non è però riuscito ad evitare i paparazzi che, per strada, lo hanno immortalato in compagnia della collega Marilù Pipitone e del loro cane. Una volta accortosi dei paparazzi, Angelo Duro ha esposto contro di loro il dito medio. Al momento i due non hanno commentato l’accaduto e in tanti, sui social, si chiedono se l’attore romperà il silenzio in merito al suo avvistamento con l’attrice.

Angelo Duro: chi è la fidanzata

Angelo Duro sarebbe legato alla collega attrice Marilù Pipitone, che è stata avvistata insieme a lui per le vie di Milano. Anche lei attrice, ha recitato in Belli Ciao, in Ciurè e al cinema ne La bocca dell’anima. Sarebbe estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e per questo, finora, lei e Angelo Duro avrebbero preferito non mostrarsi pubblicamente insieme. In tanti si chiedono se i due, dopo l’avvistamento, romperanno il silenzio in merito alla loro storia uscendo finalmente allo scoperto.

