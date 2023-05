Michelle Hunziker ha svelato di considerarsi come una sorella per sua figlia Aurora, e ha svelato su di lei un inaspettato retroscena.

Michelle Hunziker ha un rapporto davvero speciale con sua figlia Aurora Ramazzotti e le due amano confidarsi l’una con l’altra e vivere insieme i momenti più importanti delle loro vite (compreso il parto, nel caso di Aurora). Ora che la figlia è finalmente diventata mamma del piccolo Cesare, Michelle Hunziker ha confessato al settimanale F un retroscena intimo sulla vita di sua figlia e ha detto:

“Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito!”.

Michelle Hunziker: la confessione intima su Aurora e Goffredo

Michelle Hunziker ha confessato alcuni dettagli intimi sulla vita privata di sua figlia, Aurora Ramazzotti, che ha recentemente avuto il suo primo figlio e l’ha quindi resa nonna per la prima volta. La figlia della showgirl è legata da ormai moltissimi anni a Goffredo Cerza e i due, visto il loro grande amore, hanno deciso di prendere una casa insieme e di avere finalmente un bambino. Oggi la coppia ha realizzato il suo sogno più grande e in tanti, tra i loro fan, non vedono l’ora di saperne di più.

