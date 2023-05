David Beckham soffrirebbe di un disturbo ossessivo compulsivo e ha svelato cosa farebbe mentre la sua famiglia sarebbe intenta a dormire.

L’ex calciatore David Beckham ha sviluppato un vero e proprio disturbo ossessivo compulsivo e, nella serie Netflix a lui dedicata, ha parlato personalmente delle cose che sarebbe solito fare a causa di questa patologia. Il marito di Victoria Beckham ha affermato che ogni sera, prima di andare a dormire, posizionerebbe tutti gli interruttori nello stesso verso e pulirebbe tutte le candele di casa.

“Ho una vera e propria fobia per le macchie sulle candele”, ha dichiarato Beckham, e ancora: “Quando tutti sono a letto poi vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci nella giusta impostazione, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio scendere la mattina e vedere che ci sono tazze, piatti e ciotole”.

David Beckham

David Beckham: il disturbo ossessivo compulsivo

David Beckham ha confessato per la prima volta una delle sue stranezze all’interno della serie Netflix a lui dedicata e ha svelato che sarebbe solito pulire fino a tardi e mettere in ordine ogni cosa nella sua casa (e anche nelle stanze d’hotel). La patologia di cui il calciatore soffrirebbe sarebbe peggiorata nel corso degli anni e, a causa di questa, lui e sua moglie Victoria avrebbero finito spesso per litigare.

