Aurora Ramazzotti ha pubblicato sui social una foto con un chiaro intento ironico ma in moltissimi l’hanno bersagliata di critiche.

“E una buona giornata a tutti da Cesare”, ha scritto Aurora Ramazzotti nella didascalia a un post sui social dove ha mostrato il suo bambino, seduto in un seggiolino, mentre era intento a fare (involontariamente) il gesto del dito medio. La foto postata dalla figlia di Michelle Hunziker aveva un chiaro intento ironico ma a quanto pare non è piaciuta a molti dei suoi fan sui social, e infatti qualcuno le ha scritto:

“Non sono né il ceto sociale, ne un cognome popolare che ti assicurano l’educazione, l’eleganza e la classe. Tu purtroppo ne sei l’esempio!”, e ancora: “Senz’altro ti senti anche fiera di aver postato questa foto! CHE POCHEZZA!!!!! Pensavo la maternità ti avesse fatta maturare invece scurrile eri e purtroppo resti”.

Aurora Ramazzotti: la foto del dito medio del figlio

Aurora Ramazzotti è stata bersagliata da una marea di critiche per la foto da lei condivisa sui social e dove mostrava suo figlio Cesare mentre era intento a fare (ovviamente in maniera involontaria avendo lui appena un mese) il gesto del dito medio. Aurora al momento non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti ma già nei giorni scorsi in molti si sono scagliati contro di lei sempre per questioni relative al suo bambino appena nato.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti risponderà ancora una volta contro i suoi detrattori sui social? In tanti sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG