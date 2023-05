Il conduttore Alfonso Signorini ha insospettito i fan dei social con un messaggio a un post di Giulia Salemi.

Giulia Salemi prenderà il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente da quando la moglie di Paolo Bonolis ha annunciato il suo addio al programma e, nelle ultime ore, un messaggio di Signorini alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha insospettito ulteriormente i suoi fan.

“Lo leggo dopo due mesi”, ha scritto il conduttore ai commenti al post dell’influencer, e ancora: “Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi ….)”.

Giulia Salemi: il messaggio a Signorini

Giulia Salemi sarà la nuova opinionista del GF Vip 8? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì e un messaggio di Alfonso Signorini ha lasciato presagire ai fan alcuni dettagli in merito alla nuova edizione del programma. Il conduttore ha infatti usato il plurale parlando di lui e dell’influencer e dei “molti mesi” che li attenderebbero prima dell’inizio della nuova edizione dello show. Giulia Salemi sarà dunque al suo fianco come sperano in molti?

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e il conduttore e l’’influencer si sono guadati bene dal confermare la notizia ai loro fan, che sperano di vedere la bella italopersiana nel ruolo di opinionista (dopo l’addio di Sonia Bruganelli).

