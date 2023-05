Antonella Elia si è confessata a cuore aperto a Oggi è un altro giorno e ha svelato un dramma del suo passato.

Antonella Elia è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e, per la prima volta, ha svelato un retroscena inedito e drammatico del suo passato. La showgirl, compagna di Pietro Dalle Piane, ha raccontato di provare vergogna per aver scelto in passato di abortire e ha affermato che il suo unico rimpianto sarebbe quello di non aver avuto figli.

Antonella Elia

Antonella Elia: il dramma

Antonella Elia è scoppiata in lacrime a Oggi è un altro giorno svelando dettagli e retroscena legati alla sua vita privata e al suo passato e, per la prima volta, parlato nel dettaglio del suo aborto. La showgirl ha confessato che oggi si sentirebbe incompleta a causa della mancanza di un figlio e ha dichiarato che questo sarebbe il suo più grande rimpianto.

“Adesso rimpiango di averlo fatto, ora che ho la ragione dell’adulto, che ho sviluppato magari una sensibilità superiore. Mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo, e io ora avrei un figlio, che non avrò, che non ho e che purtroppo ho ucciso”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta”, ha detto. Sui social le sue affermazioni stanno suscitando non poche polemiche e in tanti hanno avuto da ridire sulle parole usate dalla showgirl per descrivere ciò che ha vissuto.

