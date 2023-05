Dopo aver annunciato pubblicamente la fine della sua storia con Ezio Greggio, Romina Pierdomenico è tornata a mostrarsi via social.

La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è durata ben 5 anni, ma si è conclusa in un nulla di fatto. I due hanno annunciato di essersi lasciati pacificamente e in queste ore la modella si è mostrata durante un pomeriggio di svago in compagnia di sua madre.

“La storia è diventata una grande amicizia, tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno”, ha scritto Ezio Greggio via social, e ancora: “Sono stati 5 anni indimenticabili. Viva Romina!”.

Ezio Greggio

Romina Pierdomenico: l’addio a Ezio Greggio

In tanti si erano insospettiti in merito a una presunta crisi tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico dopo che i due non erano apparsi insieme al matrimonio del figlio del conduttore (che si è sposato alcuni giorni fa). A seguire lo stesso Greggio ha annunciato pubblicamente il suo addio alla modella che, in queste ore, è tornata a mostrarsi serena e sorridente mentre era in compagnia di sua madre. In tanti si chiedono se ci saranno nuovi amori nella vita dei due vip e se, davvero, la loro unione sia finita pacificamente (come ha sostenuto Ezio Greggio).

