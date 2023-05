Ezio Greggio ha preso parte al matrimonio di suo figlio Giacomo ma la sua fidanzata, Romina Pierdomenico, non era con lui.

Il conduttore Ezio Greggio ha festeggiato più felice che mai l’unione tra suo figlio Giacomo e sua moglie e, per assistere al matrimonio, il conduttore è volato per due giorni a Siena. Sui social intanto in moltissimi non hanno potuto fare a meno di notare che con il conduttore non sarebbe stata presente la sua fidanzata, Romina Pierdomenico, e tra i fan si è sparsa subito la voce di una presunta crisi tra i due.

Ezio Greggio: le voci sulla crisi

Ezio Greggio e la sua fidanzata, Romina Pierdomenico, sono praticamente inseparabili e in tanti sono quindi rimasti stupiti quando la modella non ha preso parte alle nozze del figlio del conduttore e non ha postato alcun messaggio dedicato alla cerimonia.

Sui social si è rapidamente sparsa la voce di una presunta crisi tra lei e il compagno ma, al momento, sulla questione non sono emerse conferme ed è possibile anche che Romina abbia deciso di non prendere parte all’evento per altri motivi. Sulla questione emergeranno ulteriori informazioni? In tanti, sui social, stanno chiedendo spiegazioni a lei e a Ezio Greggio.

