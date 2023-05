All’Isola dei Famosi Helena Prestes ha spiazzato tutti chiedendo quali fossero le condizioni di Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a inizio maggio all’ospedale San Raffaele di Milano a causa della sua leucemia e, in queste ore, la modella e attrice Helena Prestes ha spiazzato i presenti all’Isola dei Famosi chiedendo delucidazioni sulle condizioni di salute dell’ex Premier. In tanti, sui social, si chiedono se la sua non sia stata una mossa per ottenere maggiori consensi da parte del pubblico.

“Vorrei fare una domanda sul fuori. Sì volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!”, ha affermato la naufraga.

Helena Prestes

Helena Prestes chiede come sta Silvio Berlusconi

Durante l’ultima diretta all’Isola dei Famosi, Helena Prestes ha spiazzato il pubblico e i presenti a casa chiedendo quali fossero le condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da alcune settimane al San Raffaele a causa di una grave forma di leucemia. A seguire la modella ha espresso anche la sua nostalgia per il suo fidanzato, Carlo, e ha detto: “Se il mio ragazzo deve essere geloso? No, sono cose diverse, a me Carlo manca tantissimo. La sua voce, le sue parole, penso a lui”, ha ammesso.

