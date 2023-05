Ancora una volta Aurora Ramazzotti ha mostrato l’acne sul suo viso e ha scritto un messaggio per le sue fan.

Aurora Ramazzotti si è mostrata più volte come esempio d bodypositive e ha parlato alle sue fan dell’accettazione del proprio corpo e dei problemi vissuti in passato a causa dei continui paragoni tra lei e sua madre, Michelle Hunziker. Nelle ultime ore, attraverso i social, la figlia della showgirl svizzera ha mostrato la sua acne sul viso e ha scritto nelle sue stories:

“Durante la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, un po’ secca sulle guance ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo, da quando ho partorito sono tornati all’attacco. Quindi quando dicevano “vedrai che appena fai un figlio vanno via” intendevano che bisogna rimanere gravide in eterno?”, e ancora: “Se sei donna e hai avuto l’acne qualla frase l’hai sentita di sicuro. Io l’ho sentita almeno un migliaio di volte (…) Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che ti dicono cosa devi fare. La tua strada è tua e di nessun altro”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e l’acne: il messaggio sui social

Aurora Ramazzotti ha scritto un messaggio d’incoraggiamento per le sue fan che, come lei, potrebbero essersi trovate ad avere a che fare con i problemi derivati dall’acne. La figlia di Michelle Hunziekr e di Eros Ramazzotti non ha fatto segreto di soffrire di questo fastidioso inestetismo e, attraverso i social, ha mostrato con coraggio come avrebbe affrontato la situazione.

Il suo messaggio ha fatto il pieno di like tra i fan e in tanti hanno lodato la spontaneità e la sincerità con cui Aurora ha deciso di mostrarsi via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG