Luca Barbareschi ha confessato i dettagli dei terribili abusi da lui subiti da bambino da parte di alcuni preti gesuiti.

In un’intervista al Corriere della Sera che ha generato grande clamore, il conduttore Luca Barbareschi ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, ha confessato la sua opinione sulle attrici vittime di abusi e per finire ha raccontato nel dettaglio le violenze da lui subite quando era bambino.

“Ho quattro figli, un maschio e tre femmine, e voglio che siano dignitose, libere e non subiscano mai. Io sono stato un bambino molestato, mi hanno abusato dagli otto agli undici anni i preti gesuiti a Milano: mi chiudevano in una stanza, uno mi teneva fermo e l’altro mi violentava. Ho fatto una legge su questa cosa qui”.

Luca Barbareschi: gli abusi

Luca Barbareschi è tornato a raccontare i terribili abusi da lui subiti quando era un bambino e ha rivelato che a perpetrarli sarebbero stati alcuni preti gesuiti. Il conduttore ha fatto discutere per la sua intervista al Corriere della Sera dove, tra le varie cose, ha detto di non credere alle denunce di violenza fatte da alcune attrici.

“A me viene da ridere, perché alcune di queste non sono state molestate, o sono state approcciate malamente ma in maniera blanda, non cose brutte. Alcune di queste andrebbero denunciate per come si sono presentate. Sedendo a gambe larghe: ‘Ciao, che film è questo?’. Non ho avuto mai bisogno di fare trucchi per sc**are, una cosa del genere non è il mio stile”, ha dichiarato. Le sue parole hanno generato una vera e propria polemica sui social e in tanti si chiedono se il conduttore replicherà.

