Emma Marrone non ha nascosto in passato di desiderare un giorno un figlio suo e, in queste ore, ha dedicato un tenero e commovente messaggio via social a una bambina che ha tenuto sulle spalle durante un concerto.

“Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Beh, ti avrei detto tante cose. Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c’è la musica. Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera (…) È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro“, ha scritto la cantante via social.

Emma Marrone: la dedica alla bambina

Emma Marrone ha fatto il pieno di like sui social con il commovente messaggio da lei dedicato a una bambina tenuta in braccio durante un concerto di Tananai.

La cantante ha ammesso anche di averla immaginata per alcuni istanti come fosse figlia sua e in passato non ha fatto segreto di aver fatto conservare il suo tessuto ovarico per poter sperare un giorno di avere un figlio, anche come madre single. Dopo l’addio a Stefano De Martino Emma ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e non è dato sapere se sia impegnata sentimentalmente.

