Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno annunciato con un tenero messaggio via social la nascita del loro primo figlio.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno accolto più felici che mai il loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Niccolò. La coppia si è mostrata a poche ore dalla nascita del bambino e ha scritto sui social: “Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”. Il loro post ha fatto il pieno di like e in tanti tra fan, amici e colleghi, si sono congratulati con loro per la nascita del loro primo figlio.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi: nato il primo figlio

Con enorme gioia Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno annunciato via social la nascita del piccolo Niccolò, loro primo figlio. La coppia ha raccontato gli sviluppi della gravidanza via social e la storia tra i due, sbocciata nel 2022, procede a gonfie vele.

Macchi si è legato a Elisa D’Ospina dopo la fine della sua relazione con Anna Pettinelli che, in merito alla relazione tra i due e all’arrivo del loro primo figlio, aveva confessato a Gente: “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

