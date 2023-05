Lucio, ex fidanzato dell’ex suora Cristina Scuccia, ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore.

Prima di prendere i voti l’ex suora Cristina Scuccia ha vissuto un’importante relazione sentimentale e il suo ex, di nome Lucio, ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla loro storia d’amore a DiPiùTv. I due hanno frequentato fin da bambini la stessa chiesa ma ben presto il loro rapporto d’amicizia si è trasformato in qualcosa di più profondo.

“Il nostro sentimento è cresciuto con noi, un poco alla volta, e non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui è molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpì. Ancora oggi è una donna che sa dare il consiglio giusto. È questo che ci fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata, era anche l’amica di cui mi potevo fidare”, ha confessato a DiPiù.

Suor Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: la confessione dell’ex fidanzato

Cristina Scuccia ha vissuto un’importante storia d’amore prima di decidere di diventare suora e oggi, il suo ex fidanzato, ha confessato alcuni retroscena sul settimanale DiPIù. I due hanno frequentato la stessa chiesa fin da quando erano bambini e ovviamente entrambi avrebbero conosciuto i rispettivi genitori.

I due si sarebbero separati pacificamente quando Cristina Scuccia ha deciso di farsi suora (salvo poi decidere di rinunciare alla vita consacrata, nel 2020). Oggi l’ex suora è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi e il suo ex fidanzato ha ammesso di non seguire più il suo percorso e di non avere più sue notizie.

