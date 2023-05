Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo alcuni giorni di vacanza a Ibiza e sui social hanno fatto il pieno di like.

A oltre 5 anni dall’inizio del loro grande amore, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere più felici ed uniti che mai e, sui social, i due hanno fatto il pieno di like da parte dei fan con le foto della loro ultima vacanza a Ibiza. In tanti hanno fatto i complimenti ai due per la loro bellezza e sono curiosi di saperne di più sulle loro nozze che, per il momento, sono state rinviate a data da destinarsi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Ibiza

Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser si stanno godendo una vacanza da sogno a Ibiza e, sui social, non perdono occasione per condividere con i fan i dettagli e i retroscena del tempo da loro trascorso insieme, tra cene romantiche e foto in costume sulla spiaggia.

Tutto sembra procedere a gonfie vele per la coppia sbocciata al GF Vip e che, fino a pochi mesi fa, è stata al centro del clamore generale per una presunta crisi (poi smentita da entrambi). Per il loro quinto anniversario, Ignazio ha chiesto alla sua Chechu di sposarlo ma al momento non è dato sapere con esattezza quando i due diventeranno finalmente marito e moglie. Secondo indiscrezioni la coppia dovrebbe convolare a nozze entro la fine del 2023, ma sulla questione non sono ancora emerse conferme da parte dei due diretti interessati.

