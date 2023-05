Teo Mamucari ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo inaspettato e improvviso addio al programma di Davide Parenti, Le Iene.

Teo Mammucari ha lasciato in maniera improvvisa e senza fornire alcuna spiegazione Le Iene e a seguire, per diversi mesi, si è chiuso nel massimo riserbo in merito alla vicenda. Intervistato da Libero Quotidiano il conduttore è finalmente intervenuto sulla questione e ha svelato di aver lasciato il programma perché non lo trovava più stimolante come un tempo. Pur avendo in cantiere nuovi progetti tv, Mammucari è tornato a lavorare in teatro e, a seguire, ha parlato anche del controverso rapporto tra lui e Davide Parenti.

“Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”, ha dichiarato.

Teo Mammucari ha confessato senza filtri i motivi che lo hanno spinto a lasciare definitivamente Le Iene e ha parlato anche del suo rapporto con l’ideatore del programma, Davide Parenti, con cui si vociferava che avesse litigato. Mammucari ha confessato anche di avere delle idee per un nuovo programma tv e ha affermato che, fin quando non potrà realizzare nuovi progetti, tornerà ad occuparsi del suo primo grande amore, il teatro.

“Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio. Ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti, la porta è aperta da entrambi i lati. Però se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro”, ha ammesso. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

