Arisa si è confessata a cuore aperto e ha parlato ancora una volta del suo grande desiderio di maternità.

Arisa non ha fatto segreto in passato di desiderare ardentemente un figlio e in queste ore ha confessato a Chi che sarebbe disposta e desiderosa di esaudire il suo sogno solamente con un compagno.

“Non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno. Mi sono informata sul serio, ho fatto anche visite da specialisti molto bravi e poi ho pensato che non era il caso: non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro dulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione. Una mediazione diciamo titolata”, ha affermato la cantante che, in passato, ha preso in considerazione l’idea di avere un figlio da single.

Arisa

Arisa: il desiderio di un figlio

Arisa ha ammesso di volere un figlio e ha affermato che, pur essendosi informata per averlo da sola, avrebbe deciso che la cosa migliore per lei sarebbe quella di averlo insieme ad un compagno. La cantante riuscirà a trovare il vero amore?

Al settimanale Chi la cantante ha svelato anche che andrebbe assiduamente da un terapeuta e ha ammesso quanto questo l’abbia aiutata. “Ho capito un sacco di cose, meccanismi della mia infanzia, la paura dell’abbandono, il possesso… Ora è la prima volta dopo tanto tempo che non ho un fidanzato e sto facendo un’esperienza conoscitiva nei miei confronti”, ha rivelato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG