Chiara Ferragni sarà damigella al matrimonio di sua sorella Francesca, con cui si è recata a provare l’abito che indosserà quel giorno.

Chiara Ferragni e le sue sorelle si sono mostrate in un prestigioso atelier mentre provavano per l’ultima volta gli abiti che indosseranno il giorno del matrimonio di Francesca Ferragni, la sorella maggiore dell’influencer e madre del piccolo Edoardo. Secondo indiscrezioni lei e il fidanzato Riki si sposeranno a Rivalta il prossimo 9 settembre, ma la coppia continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione. I fan non vedono l’ora di sapere come sarà vestita Francesca e cosa indosseranno le sue damigelle.

Chiara Ferragni damigella di sua sorella Francesca

Chiara Ferragni è molto legata a sua sorella Francesca e a sua sorella Valentina e non a caso le due saranno damigelle di nozze al matrimonio della sorella maggiore che, un anno fa, ha realizzato il sogno di avere il suo primo figlio.

Sui social le tre non hanno nascosto la loro emozione durante la prova definitiva degli abiti che indosseranno il giorno della cerimonia e i fan sono impazienti di saperne di più. Le nozze si terranno a settembre e, secondo indiscrezioni, la location scelta sarà un lussuoso castello.

