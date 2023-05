Secondo indiscrezioni Noemi Bocchi sarebbe partita per una breve vacanza con sua figlia Sofia e Isabel Totti.

La piccola Isabel Totti è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre portava un trolley insieme a Sofia, la figlia di Noemi Bocchi (che ovviamente era a seguito delle due bambine). Secondo il settimanale la figlia più piccola di Francesco Totti si trovava sola con la nuova compagna del padre e con la figlia, mentre non sarebbero trapelate informazioni su dove fosse l’ex calciatore. Ilary Blasi come avrà preso la questione?

Noemi Bocchi

Isabel Totti con Noemi e la figlia: le indiscrezioni

Dopo la separazione dei loro genitori i figli di Totti e di Ilary Blasi avrebbero iniziato a legare con i loro rispettivi compagni e, nelle ultime ore, la piccola Isabel è stata vista passeggiare con Noemi Bocchi e la figlia Sofia. Al momento non è dato sapere se Totti le abbia raggiunte di lì a breve e in tanti si chiedono come abbia preso la questione Ilary Blasi (visto che, secondo indiscrezioni, il suo ex marito sarebbe andato su tutte le furie dopo aver visto le foto della piccola Isabel mentre era intenta a giocare con Bastian). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Fin da quando Totti è uscito allo scoperto Noemi è emerso che sua figlia Isabel in particolare avesse legato con i figli della sua nuova compagna.

