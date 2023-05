Come altri vip anche Raffaella Fico ha promesso che avrebbe fatto una follia nel caso in cui il Napoli avesse vinto lo scudetto.

Raffaella Fico ha infiammato i social mostrandosi con un bikini striminzito e tuffandosi nell’acqua, a Posillipo, per la vittoria del Napoli. La showgirl aveva promesso a Le Iene – così come altri colleghi del mondo dello spettacolo – che avrebbe fatto qualche follia nel caso in cui il Napoli avesse vinto lo scudetto, e a quanto pare ha mantenuto la parola data. Il video del suo tuffo con le sue curve prorompenti in bella mostra ha fatto il pieno di like tra i fan.

Raffaella Fico: il gesto per la vittoria del Napoli

Più bella e seducente che mai e con le sue curve da capogiro, Raffaella Fico ha lasciato i fan a bocca aperta mostrandosi con uno striminzito bikini e facendo un tuffo nelle acque (ancora freddine) di Posillipo per festeggiare la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. La showgirl non si è tolta il reggiseno come aveva inizialmente promesso ai suoi fan (attraverso i microfoni delle Iene) ma il suo gesto ha comunque fatto il pieno di like sui social.

