Giulia Pauselli si è mostrata in queste ore da un letto d’ospedale dopo che ha subito un delicato intervento al menisco.

Giulia Pauselli è stata costretta a sottoporsi a un intervento al menisco dopo che, nelle scorse settimane, ha avuto un infortunio durante un’esibizione con Giuseppe Giofrè ad Amici. “Grazie a tutti, non si molla mai”, ha scritto la ballerina ringraziando tutti coloro che le hanno espresso la loro solidarietà e mostrandosi sorridente e con la gamba fasciata dopo l’operazione.

Giulia Pauselli in ospedale: come sta

Giulia Pauselli ha subito in queste ore un delicato intervento e il suo compagno, Marcello Sacchetta, l’ha fotografata per i fan dei social subito dopo l’operazione. La ballerina ha ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato il loro supporto e il loro sostegno e ha cercato di mostrarsi serena e sorridente nonostante la fasciatura e l’effetto dei sedativi. Marcello le ha portato un mazzo di fiori in ospedale e molto presto Giulia potrà fare ritorno a casa dal loro bambino, Romeo.

Al momento non è dato sapere quando la ballerina potrà tornare a danzare e in tanti, sui social, le hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione.

