Il settimanale Chi ha avvistato Alessandra Amoroso in compagnia di Valerio Pastore, sua presunta nuova fiamma.

Un nuovo amore in vista per Alessandra Amoroso? Il settimanale Chi ha paparazzo la cantante mentre si trovava in compagnia del 28enne tecnico del suono Valerio Pastore, suo presunto nuovo compagno. I due sono stati paparazzati mentre facevano la spesa in un supermercato di Roma e a seguire – stando a quanto riporta il settimanale – si sarebbero scambiati baci e abbracci, incuranti della presenza dei paparazzi.

Alessandra Amoroso: chi è il nuovo fidanzato

Secondo il settimanale Chi potrebbe essere presente un nuovo amore nella vita di Alessandra Amoroso che, nelle ultime ore, è stata avvistata a Roma in compagnia di Valerio Pastore, 28enne che avrebbe conosciuto nel suo ambiente di lavoro (è infatti un tecnico del suono). Al momento la cantante non ha rotto il silenzio in merito alla quesitone e in tanti si chiedono se parlerà pubblicamente della sua presunta storia d’amore.

In passato la cantante ha vissuto una lunga storia d’amore con Stefano Settepani, produttore conosciuto nel dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi. La loro storia si è in seguito conclusa in un nulla di fatto e, dopo la separazione, Alessandra Amoroso ha sempre evitato di parlare della sua vita privata.

