Una prova dell’Isola dei Famosi ha finito per far svenire Corinne Clery e contro il programma si è scatenata una bufera.

Lo “spirito dell’Isola” ha deciso di far “superare” ai naufraghi le loro paure e così, dopo l’annuncio in questione fatto da Ilary Blasi, Corinne Clery è stata invitata in diretta tv a inserire una mano in una misteriosa scatola. La naufraga non ha fatto segreto di avere una vera e propria fobia dei serpenti e così, alla sola idea che avrebbe potuto trovarne uno all’interno dell’oggetto, si è poggiata ad Alvin ed è svenuta.

“Con le fobie non si scherza, lasciatela stare”, ha tuonato un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Le fobie non sono semplici paure, ma siete pazzi?”.

Corinne Clery

Corinne Clery sviene all’Isola: i dettagli

Corinne Clery ha accusato un vero e proprio mancamento all’Isola dei Famosi quando è stata invitata a superare le sue paure inserendo una mano in una scatola, che avrebbe potuto contenere – a suo avviso – un serpente. L’attrice francese non ha fatto segreto di avere una vera e propria fobia e più volte durante la sua permanenza sull’Isola ha affermato di essere terrorizzata all’idea di poterne trovare qualcuno. Intanto, sui social, in tanti hanno preso le sue difese e hanno invitato il format tv a non causarle ulteriori paure al solo fine d’intrattenere il pubblico.

