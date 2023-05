Selvaggia Lucarelli si è raccontata senza filtri in compagnia del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, di 15 anni più giovane di lei.

Selvaggia Lucarelli si è confessata con il suo fidanzato al Corriere della Sera e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con lo chef (di 15 anni più giovane di lei) Lorenzo Biagiarelli. La giornalista ha anche rivelato che all’inizio non sarebbe stata intenzionata a portare avanti la loro storia d’amore e ha svelato che, dopo 8 mesi trascorsi insieme a lui, sarebbe stata lei a chiedergli di sposarla (anche se lui avrebbe risposto di no).

“Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo”, ha confessato la giornalista, e ancora: : “Io glielo avevo proposto (di sposarla, ndr.) anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati. Prego, a te la parola“, ha affermato, mentre Biagiarelli ha cercato di schernirsi affermando che all’epoca stessero insieme da poco tempo.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: la storia d’amore

La storia d’amore tra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli è sbocciata grazie ad un incontro fortuito via social e oggi i due, nonostante la differenza d’età, sono uniti e affiatati.

“Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative“, ha confessato Selvaggia Lucarelli in merito al suo rapporto con il fidanzato, che ha iniziato a frequentare dopo uno scambio di battute avvenuto via social.

