Franz Di Cioccio, padre di Elena Di Cioccio, è intervenuto contro quanto ha affermato da sua figlia sul suo conto.

Elena Di Cioccio ha recentemente svelato di essere sieropositiva e ha affermato di non avere più alcun rapporto con suo padre, Franz Di Ciocco, fondatore della PFM. In queste ore lo stesso musicista ha replicato alle parole della figlia e ha commentato quanto scritto nel suo libro (Cattivo Sangue) dichiarando al Corriere della Sera:

“Elena ha una sua vita personale condotta a modo suo. Evidentemente con questo libro voleva diventare famosa. Elena ha un rapporto conflittuale con se stessa, io non ho niente da perdonarle ma per me ha scritto cose al limite, ha sbagliato”, e ancora: “Ha detto cose che non sanno né in cielo né in terra. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me”.

Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio: la replica del padre

Di recente Elena Di Cioccio ha parlato pubblicamente del suo primo libro, Cattivo Sangue, al cui interno ha raccontato della sua sieropositività, del suicidio di sua madre e della tragica scomparsa di suo fratello. L’inviata delle Iene ha anche parlato del rapporto con suo padre Franz Di Cioccio che, in queste ore, ha replicato nei suoi confronti.

In tanti si chiedono se la Di Cioccio replicherà alle parole del celebre musicista, che ha affermato di non aver mai abbandonato le sue figlie e ha affermato che, quelle fornite da sua figlia Elena, sarebbe state informazioni non veritiere. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

