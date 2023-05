Federica Pellegrini ha svelato per la prima volta com’è finita la sua storia con Luca Marin a causa della passione esplosa verso Magnini.

Tra il 2008 e il 2011 Federica Pellegrini è stata legata al collega nuotatore Luca Marin, ma la storia tra i due ha iniziato a scricchiolare non appena lei ha compreso di provare qualcosa per il nuotatore Filippo Magnini, a cui è stata legata dal 2011 al 2017 (e con cui ha formato una delle coppie più amate del mondo sportivo). Per la prima volta nel suo libro, Oro, la Divina ha confessato i retroscena su com’è naufragata la sua storia con Marin, che aveva compreso che lei lo stesso tradendo con Magnini.

“Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”, ha scritto l’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: il tradimento

Oggi Federica Pellegrini è felicemente sposata con Matteo Giunta ma, in passato, è stata al centro di uno dei “triangoli” amorosi più seguiti del mondo dello sport. L’ex nuotatrice ha infatti tradito l’ex fidanzato Luca Marin per amore del collega nuotatore Filippo Magnini, con cui in seguito ha vissuto un’importante storia d’amore. Nel suo libro, Oro, la stessa nuotatrice ha svelato che Marin avrebbe sorpreso lei e Magnini mentre erano in stanza insieme durante un ritiro sportivo e a seguire ha scritto:

“Non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla, ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male? Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso sc**are con chi voglio”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG