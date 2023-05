Alessandro Cecchi Paone ha ritrovato la serenità accanto al fidanzato Simone Antolini e ha confessato di voler adottare sua figlia.

Alessandro Cecchi Paone è legato al 23enne Simone Antolini che per la prima volta, nello studio dell’Isola dei Famosi, ha confessato di avere una figlia di 5 anni. Il conduttore ha dichiarato di aver avuto modo di conoscere la bambina fin dall’inizio della loro storia e si è detto intenzionato ad adottarla.

“Questo ragazzo sa essere padre e madre della sua bambina. Ho visto in che maniera Simone si prende cura della piccola, con uno spirito materno e paterno unico. Io l’ho conosciuta subito. Lei è stata anche con noi in vacanza settimane, mesi. Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini. Non ci sono differenze, anche noi possiamo dare amore e penderci cura dei figli. Quindi mi auguro che ci lascino sposare davvero, così da poter adottare dei bambini. E lo dico qui, io voglio adottare questa bambina“, ha affermato.

Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone: la storia con Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato, Simone Antolini, hanno lasciato L’isola dei famosi e, una volta approdati allo studio del programma tv, hanno confermato che Melissa (la misteriosa bambina a cui Simone aveva dedicato la sua vittoria di una prova durante lo show) altri non sarebbe che la figlia del 23enne, che l’avrebbe avuta con una sua ex fidanzata a 17 anni.

Oggi i due hanno un legame profondo e il suo compagno, Alessandro Cecchi Paone, sarebbe intenzionata ad adottarla. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Il conduttore e Simone Antolini si frequentano da circa un anno.

