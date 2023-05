Dopo il successo ottenuto al Forum di Assago, Elodie ha svelato i retroscena sul suo rapporto con il corpo e su quello con Iannone.

Al Forum di Assago Elodie ha conquistato tutti con la sua musica e le sue curve da capogiro che, con seducenti abiti di scena e un talentoso corpo di ballo, ha messo in mostra lasciando a bocca aperta il pubblico e i suo fan. La stessa cantante ha confessato a La Repubblica:

“Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera”, e ancora: “Il corpo è bello, un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo”. Elodie ha svelato anche qualche retroscena sul suo legame con Andrea Iannone, con cui sembra aver trovato la felicità.

Elodie: le parole sul corpo e Andrea Iannone

Elodie si è confessata senza filtri con La Repubblica e ha svelato, tra le altre cose, alcuni retroscena sul suo rapporto con il pilota Andrea Iannone, con cui fa coppia fissa da quasi un anno e con cui si vocifera che di recente sia andata a convivere.

“È disponibile, generoso, mi sostiene. Penso di essere simile a lui, stiamo bene e siamo lì, l’uno per l’altra, senza spiegarcelo”, ha dichiarato la cantante in merito all’ex fidanzato di Belen, con cui ha ritrovato il sorriso dopo l’addio a Marracash.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG