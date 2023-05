Secondo i rumor in circolazione Vanessa Incontrada sarebbe tornata insieme a Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

Ritorno di fiamma in corso tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente da quando la stessa attrice si è mostrata via social in compagnia dell’ex compagno, padre di suo figlio Isal. Al momento non è dato sapere se davvero i due siano tornati insieme e di recente, in un’intervista a Vanity Fair, la stessa attrice aveva confessato:

“Con Rossano la situazione è critica ma non si alzerà mai un muro”, e ancora: “La nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”.

Vanessa Incontrada insieme al suo ex: le indiscrezioni

Secondo i rumor in circolazione Vanessa Incontrada potrebbe essere tornata insieme al suo storico compagno, Rossano Laurini, con cui in queste ore lei stessa si è mostrata serena e sorridente via social. L’attrice ha annunciato la fine della sua unione con il padre di suo figlio solo alcuni mesi fa, ma a Vanity Fair aveva anche specificato che lei e Laurini avrebbero continuato a sostenersi a vicenda per il bene del figlio avuto insieme. L’attrice aggiornerà i fan sulla sua vita privata? In tanti non vedono l’ora di saperne di più.

