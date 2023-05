Belen è stata protagonista di un inaspettato scivolone e il video dell’incidente è stato condiviso via social da sua madre.

Belen Rodriguez è caduta proprio all’inizio di una nuova puntata delle Iene e, in attesa che qualcuno accorresse in suo aiuto, è scoppiata a ridere. Il video dell’accaduto è stato condiviso via social da sua madre Veronica Cozzani che, assistendo alla scena, è a sua volta scoppiata in una fragorosa risata.

“Ahaahahahahahhaahah. Non c’è un ca**o da ridere”, ha scritto la showgirl argentina tra i commenti al suo post.

Belen cade a Le Iene

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio per Belen Rodriguez a Le Iene e, dopo essere caduta, la showgirl è stata “aiutata” ad alzarsi da Max Angioni e ha detto ironica: “Non sono caduta, lo avete immaginato“. La vicenda ha divertito anche la madre della showgirl, Veronica Cozzani, che non ha perso l’occasione per ironizzare sull’accaduto e condividere il video sui social (che ha fatto il pieno di like).

Belen ha uno splendido rapporto con sua madre e ha risposto subito con ironia al post da lei condiviso sui social (e dove si capisce chiaramente che la stesse guadando durante la diretta tv).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG