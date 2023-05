Francesca Fagnani ha svelato per la prima volta un inaspettato retroscena sulla sua storia con Enrico Mentana.

Francesca Fagnani ha una lunga e importante storia d’amore con il collega giornalista Enrico Mentana e per la prima volta, a Vanity Fair, lei stessa ha confessato chi tra loro due avrebbe fatto la prima mossa e ha anche svelato il luogo curioso in cui si sarebbero scambiati il primo bacio.

“Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”, ha svelato la conduttrice.

Francesca Fagnani

Francesca Fagnani: il primo bacio a Mentana

Francesca Fagnani si è raccontata senza filtri con Vanity Fair, e ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua lunga e importante storia d’amore con il giornalista Enrico Mentana. I due stanno insieme da 10 anni e hanno sempre cercato di vivere la loro vita privata con il massimo riserbo (la stessa conduttrice ha svelato infatti perché non intervisterebbe mai il suo compagno).

Mentana ha avuto 4 figli dalle sue precedenti relazioni, mentre Francesca Fagnani ha confessato di non aver desiderato figli e di non aver alcun rimpianto in merito alla questione. Oggi la conduttrice avrebbe comunque un ottimo rapporto con i figli del suo compagno.

“A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli“, ha dichiarato a Oggi il celebre volto tv.

