Da mesi circolano voci in merito a una presunta crisi tra JLo e Ben Affleck e a confermare la notizia stavolta sarebbe stata la cantante.

Crisi in atto tra JLo e Ben Affleck? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo gli ultimi avvistamenti della coppia vip e, stando a quanto riportano i media internazionali, in una delle sue ultime interviste sarebbe stata la stessa cantante ad affermare:

“Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la crisi

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti sarebbe in atto una crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ma al momento, sulla questione, non vi sono conferme.

I due sono stati avvistati in atteggiamenti piuttosto nervosi mentre erano insieme per strada e adesso (stando a quanto riporta Fanpage e numerosi media internazionali) sarebbe stata la stessa JLo a definire “difficile” la sua unione con l’attore, con cui è convolata a nozze un anno fa. Al momento sulla vicenda non vi sono conferme e i fan dei social sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli in merito alla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG