Paola Caruso ha aggiornato i fan dei social dopo essersi mostrata mentre portava suo figlio Michele in passeggino.

Il piccolo Michele, figlio di Paola Caruso, è stato vittima di un caso di malasanità e nelle ultime ore è stata la stessa showgirl a mostrarsi mentre lo portava in passeggino a seguito di un delicato intervento da lui subito nei giorni scorsi.

Il bambino non può ancora camminare a causa dell’operazione, ma sono in tanti a sperare che riesca al più presto a riprendersi e a tornare alla sua vita di prima. Il piccolo Michele ha iniziato ad avere alcuni problemi a un’anca a seguito di un caso di malasanità vissuto in Egitto.

Paola Caruso: il figlio in passeggino

Paola Caruso continua ad aggiornare i fan sulle condizioni di suo figlio, il piccolo Michele, che nei giorni scorsi ha subito un delicato intervento che dovrebbe consentigli di tornare presto a camminare.

Al momento la showgirl si è mostrata mentre lo portava in passeggino, e il bambino è apparso visibilmente sereno e sorridente. Sui social in tanti sono rimasti commossi dalla sua storia e continuano a inviargli i loro messaggi d’affetto e di supporto in attesa di sapere se, finalmente, le sue condizioni miglioreranno.

