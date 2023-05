Attraverso i social Eros Ramazzotti ha voluto omaggiare la celebre cantante Tina Turner, scomparsa il 24 maggio.

Tina Turner è scomparsa a 80 anni in svizzera a seguito di una lunga e sofferta malattia. Tra i tanti che in queste ore stanno ricordando e omaggiando la regina del rock vi è stato anche Eros Ramazzotti, che in passato ha collaborato con lei.

“Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria”, ha scritto in un suo post via social il cantante.

Eros Ramazzotti: la dedica a Tina Turner

Eros Ramazzotti si è unito ai tanti che, in queste ore, hanno espresso tutto il loro dolore per Tina Turner, la celebre cantante con cui negli anni ’90 incise il brano Cose della vita (divenuto un successo mondiale). “Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente, Eros”, ha concluso Eros Ramazzotti nel suo post dedicato alla cantante scomparsa.

