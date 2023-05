Alessandro Basciano ha mostrato via social il suo nuovo tatuaggio dedicato a sua figlia, ma è stato travolto da una valanga di critiche.

Alessandro Basciano ha voluto farsi fare un tatuaggio in onore della piccola Celine Blue, ma sui social è stato travolto da una valanga di insulti. In tanti infatti hanno notato che nel tatuaggio dell’ex gieffino “Blue” sarebbe scritto con la “b” minuscola, mentre la grafia corretta sarebbe con la “B” maiuscola. Al momento Basciano non ha replicato ai numerosi commenti nei suoi confronti, e in tanti si chiedono se lo farà.

Sophie Codegoni Alessandro Basciano

Alessandro Basciano: il tatuaggio per la figlia

Poche settimane fa Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati genitori della piccola Celine Blue e sui social hanno raccontato i primi momenti vissuti da neogenitori con enorme gioia.

I fan della rete non hanno però perso occasione per prendere di mira la coppia e, oltre alle critiche rivolte a Basciano per il suo tatuaggio, nei giorni scorsi anche Sophie è stata bersagliata dagli insulti per alcune foto di sua figlia. Al momento l’influencer ha preferito non replicare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG