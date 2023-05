La showgirl Belen Rodriguez ha postato sui social un tenero messaggio dedicato a sua figlia, la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez è completamente innamorata di sua figlia Luna Marì e sui social non ha perso occasione per dedicare un tenero messaggio alla sua bambina. “Sei la bambina più bella che io abbia mai visto!”, ha scritto la showgirl postando una foto del volto della sua secondogenita.

Belen Rodriguez: la dedica alla figlia

Belen Rodriguez ha sempre mantenuto la massima discrezione sul suo rapporto con i suoi figli ma, nelle ultime ore, non ha potuto fare a meno di gridare al mondo tutto il suo amore per la figlia Luna Marì, che il 12 luglio compirà 2 anni. La showgirl ha scritto entusiasta di considerarla bellissima e la tenera foto di sua figlia ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

La bambina è rimasta a vivere con la showgirl dopo la separazione tra lei e Antonino Spinalbese, che hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene della figlia avuta insieme. In tanti si chiedono se in futuro la showgirl allargherà ulteriormente la famiglia, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

