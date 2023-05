Paola Caruso ha annunciato via social che suo figlio Michele sarebbe stato operato e ha inaspettatamente ringraziato Silvia Toffanin.

Paola Caruso ha raccontato via social che suo figlio, il piccolo Michele, ha subito a Genova un delicato intervento che dovrebbe consentirgli di tornare a camminare come prima. Nel suo messaggio via social la showgirl si è rivolta a coloro che si sono presi cura di suo figlio in ospedale e a seguire ha ringraziato la conduttrice Silvia Toffanin, che le sarebbe rimasta accanto durante questo difficile periodo.

“Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare – ha scritto via social -. A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso… per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo”. E poi ovviamente il pensiero è corso ai medici del Gaslini, in particolare al dottore Nunzio Catena “per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto”.

Paola Caruso

Paola Caruso: il figlio operato

Il figlio di Paola Caruso (che ha 4 anni) è stato protagonista di un caso di malasanità in Egitto e in queste ore sua madre ha espresso ancora una volta la sua preoccupazione nei confronti affermando che, dopo l’intervento da lui subito, non le resterebbe da fare altro che pregare. In tanti sui social le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà e sono impazienti di sapere se Michele riuscirà a riprendersi e a camminare come prima.

