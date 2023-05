All’interno del suo libro, Oro, Federica Pellegrini ha svelato per la prima volta di aver fatto pedinare il suo ex, Filippo Magnini.

Federica Pellegrini ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con l’ex collega Filippo Magnini che però, dopo numerosi tira e molla, si è conclusa in un nulla di fatto. In un’occasione la nuotatrice ha anche svelato che avrebbe fatto pedinare il suo ex da un paparazzo per poi scoprire che lui avesse incontrato in gran segreto una sua ex fidanzata.

Federica Pellegrini: la confessione su Filippo Magnini

Nel suo libro, Oro, Federica Pellegrini ha raccontato il dolore provato quando iniziò a sospettare nei tradimenti da parte del suo ex, Filippo Magnini, e di come allora si sfogasse con quello che è poi diventato suo marito, l’allenatore Matteo Giunta.

“Io avevo un amico paparazzo, l’ho chiamato e gli ho detto che secondo me Filippo stava combinando qualcosa a Pesaro. Gli ho detto seguilo, e se trovi qualcosa facci quello che vuoi. E lui l’ha beccato“, ha confessato la campionessa, e ancora:

“Io e Filippo siamo nel pieno di una delle nostre innumerevoli crisi, lui si dispera, giura di non aver fatto niente di male, che si tratta di un equivoco. Io mi confido con Matteo. Parliamo. Gli racconto tutto, sono disperata. Matteo non prende posizione, anzi, cerca di mediare. Partiamo per uno dei collegiali a Narbonne tutti e tre insieme, io e Filippo neanche ci parliamo”

