Dopo il ruolo di opinionista al GF Vip Orietta Berti è tornata ad occuparsi di musica e ha pubblicato il suo nuovo brano, intitolato Diverso. La cantante, da sempre interessata ai temi di attualità, ha confessato a Gente il suo pensiero sull’omofobia e su quelle madri che, dopo aver assistito ai coming out dei propri figli, li avrebbero rifiutati.

“E alle madri che, scoprendo di avere un figlio gay, lo rifiutano, magari su pressione dei familiari omofobi, io chiedo:’Ma che razza di mamme siete?’”, ha dichiarato a Gente la cantante, e ancora: “Spero, attraverso la musica, di dare il mio contributo a smantellare certi preconcetti disumani”.

Orietta Berti contro le madri: la confessione

Orietta Berti non si è mai tirata indietro dall’esprimere il suo parere su alcuni grandi temi d’attualità, non ultimi la violenza sulle donne e l’omofobia. La cantante ha riscosso le lodi da parte dei fan per ciò che ha affermato e sui social in tanti hanno espresso il loro entusiasmo per i suoi nuovi brani in uscita (tra cui Diverso). In tanti sono curiosi di sapere se la cantante prenderà parte alla nuova edizione del GF Vip ora che Sonia Bruganelli ha annunciato il suo definitivo addio allo show.

