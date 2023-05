Francesco Chiofalo è andato su tutte le furie dopo che il suo bancomat è stato ritirato poiché lui ha sbagliato pin per tre volte.

Francesco Chiofalo si è sfogato via social dopo che il suo pin è stato ritirato dallo sportello atm perché lui, per tre volte consecutive, ha sbagliato pin. “Sono inc***to nero di brutto!”, ha tuonato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma raccontando l’episodio via social.

Francesco Chiofalo: il bancomat ritirato

A causa di una dimenticanza Francesco Chiofalo si è visto ritirare il suo bancomat ed è andato su tutte le furie. Con il suo sfogo sui social non ha però ottenuto la comprensione da parte dei fan, e in molti lo hanno preso in giro per ciò che gli è accaduto e per il fatto che la banca avesse deciso di provvedere al ritiro immediato della carta (per ragioni di sicurezza). Il personal trainer romano al momento ha preferito non replicare e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.

Di recente Chiofalo ha confessato di aver rotto con la sua ex, Drusilla Gucci, di cui però ha affermato di essere ancora innamorato. I due riusciranno a trovare un nuovo equilibrio in futuro? I fan dei social sono curiosi di saperne di più, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.

