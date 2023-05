La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato via social il gesto folle e inaspettato fatto da un fan in suo onore.

Un ammiratore di Ilary Blasi sarebbe riuscito a entrare in possesso della firma della conduttrice e se la sarebbe fatta tatuare su un braccio. A seguire la stessa ex moglie di Totti ha mostrato l’inaspettata impresa compiuta dal suo ammiratore via social e l’ha commentata scrivendo: “Sei pazzo!”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il gesto folle da parte di un fan

Più volte Ilary Blasi ha utilizzato i suoi canali social per interagire con i suoi fan e, nelle ultime ore, lei stessa ha mostrato il gesto folle e del tutto inaspettato che un suo ammiratore avrebbe fatto per lei, facendosi tatuare il suo “autografo” su un braccio dopo esser entrato misteriosamente in possesso della sua firma.

La conduttrice si è limitata a dare del “pazzo” al suo fan ma sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari. Al momento Ilary è occupata con le riprese della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e inoltre continua a godersi la sua storia d’amore con l’imprenditore Bastian Muller, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi. I due sembrano essere più felici che mai e la conduttrice non ha rotto il silenzio in merito ai motivi che l’avrebbero condotta a dire addio al suo ex marito.

