Paolo Noise ha svelato un retroscena inedito sulla partecipazione di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei Famosi.

Una volta tornato a lavoro a Lo Zoo di 105, Paolo Noise ha svelato alcuni inaspettati retroscena su ciò a cui avrebbe assistito durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha svelato anche che Cecchi Paone e il fidanzato, Simone Antolini, avrebbero avuto un rapporto intimo a poca distanza dagli altri naufraghi e da Christopher Leoni, che avrebbe visto tutto.

“Una mattina mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo’. E io: ‘Che caz** è successo Christopher?’. E mi ha detto: ‘Hanno scop**o'” (…) Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto”.

Paolo Noise

Paolo Noise: la confessione su Cecchi Paone e Antolini

Paolo Noise è rientrato in Italia dopo aver accusato un grave malore e per la prima volta allo Zoo di 105 ha svelato alcuni retroscena sui rapporti intimi avvenuti tra i naufraghi durante la permanenza a reality show e in particolare sulla coppia formata da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone.

In queste ore è stato lo stesso Cecchi Paone a confessare di essere intenzionato a convolare a nozze con il suo giovane fidanzato, di cui vorrebbe adottare la figlia.

