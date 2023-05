Rosa Perrotta ha espresso via social la sua gelosia per suo figlio, Domenico Ethan, e ha scatenato l’ilarità dei fan.

Rosa Perrotta è mamma di due splendidi bambini e non ha fatto segreto di essere molto protettiva e gelosa nei loro confronti. Attraverso i social la compagna di Pietro Tartaglione ha mostrato una foto in cui suo figlio Ethan è ritratto mano nella mano con una bambina, e ha affermato:

“Io non so se la mamma di Isabella in questo momento mi sta ascoltando ma ti devo parlare. La bambina deve un attimino togliersi il pensiero. Da qui ai prossimi 40 anni lui è impegnato e non esiste. Quindi se per favore richiamiamo l’ordine perché non è proprio possibile”, ha detto ironica nelle sue stories.

Rosa Perrotta Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta gelosa del figlio

Rosa Perrotta ha suscitato l’ilarità dei suoi fan manifestando via social la sua gelosia verso suo figlio. Quando qualcuno tra i fan le ha suggerito di “farci l’abitudine”, l’influencer ha subito replicato affermando: “Mentre voi vi divertite e ci state prendendo gusto io mi aggroviglio sia l’intestino crasso che quello tenue. Non ci sarà nessuna lista fino ai suoi 40 anni. Io non sono pronta a tutto questo e sono molto sensibile a ciò”.

Più volte, attraverso i social, Rosa Perrotta ha confessato ai fan alcuni dettagli e retroscena sulla nascita dei suoi due figli, di cui sarebbe più innamorata che mai.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG