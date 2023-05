Tra poche settimane Alena Seredova convolerà a nozze con Alessandro Nasi e lei stessa ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Molto presto Alena Seredova convolerà a nozze con Alessandro Nasi, padre di sua figlia Vivienne Charlotte. Al settimanale Oggi lei stessa ha confessato alcuni dettagli su queso matrimonio e sul suo precedente (naufragato) con Gigi Buffon, su cui ha affermato:

“Pensavo di stare bene, da sola, e invece mi sono resa conto che farmi avvicinare da una persona piena di sentimento non era una cattiva idea. Ho vissuto un momento doloroso, molto buio per me. Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Si è innamorato anche del modo in cui sono madre e tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi”, ha detto.

Alena Seredova

Alena Seredova: le nozze con Alessandro Nasi

Il 17 giugno, a Noto, Alena Seredova convolerà a nozze con Alessandro Nasi e lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulle loro attesissime nozze, giunte a tre anni dalla nascita della figlia Vivienne Charlotte (Alena ha avuto i suoi primi due figli insieme all’ex marito, Gigi Buffon).

“Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”, ha dichiarato l’ex modella che, in questi anni, è riuscita a ritrovare un equilibrio con l’ex marito per il bene dei due figli avuti insieme a lui.

