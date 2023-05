Federico Fashion Style ha affidato ai social un suo duro sfogo dopo essersi mostrato da un letto d’ospedale.

Federico Fashion Style ha fatto preoccupare i suoi fan mostrando la sua mano con una flebo in un letto d’ospedale e scrivendo nelle sue stories:

“Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite. Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccetabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutti e rimarrete scioccati!”.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style in ospedale: cos’è successo

Attraverso i social Federico Fashion Style ha annunciato di aver avuto un crollo e in tanti, tra i suoi fan, sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito alla questione. Molti credono che la vicenda abbia a che vedere con la sua controversa separazione da Letizia Porcu, la madre di sua figlia Sophie Maelle. I due si sono separati ufficialmente alcuni mesi fa e, in seguito alla separazione, l’hair stylist ha fatto pubblicamente coming out.

Più volte negli ultimi mesi Federico Lauri si è pubblicamente scagliato contro la sua ex che, per ora, non ha mai replicato nei suoi confronti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG