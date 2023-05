Siffredi ha attaccato pubblicamente Fedez dopo aver chiarito i motivi per cui avrebbe declinato l’invito per partecipare a Muschio Selvaggio.

Siffredi ha rifiutato l’invito per prendere parte al podcast di Fedez Muschio Selvaggio e a tal proposito il rapper aveva affermato che l’attore avesse fatto una richiesta economica che non sarebbe stato disposto a soddisfare. L’attore a sua volta ha replicato affermando a Mow:

“Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma se ne vada… dove dico io!”, e ancora: “Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”.

Rocco Siffredi

Siffredi contro Fedez: i motivi

Rocco Siffredi ha stupito tutti scagliando una vera e propria bordata contro Fedez e confermando che dall’Ungheria (dove abita) non sarebbe stato disposto a pagare di propria tasca il biglietto aereo e un hotel dove alloggiare a Milano solamente per essere intervistato dal rapper a Muschio Selvaggio.

Il celebre attore non ha mancato di scagliare un’ulteriore frecciatina al marito di Chiara Ferragni affermando: “Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i “comunisti col Rolex”? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”. Il rapper replicherà alle sue parole?

